Dopo una sospensione di oltre un'ora e mezza per la pioggia, il Q1 si chiude con l'eliminazione dell'eroe di casa Bortoleto, oltre a Gasly, Colapinto, Bottas, Perez e Stroll. Camara si qualifica in Q2 alla sua prima apparizione, poi finisce a muro. In Q2 problemi tecnici per Lindblad, out Verstappen e Hamilton data la partenza dal fondo. Eliminati anche Piastri e Sainz. ll GP domenica alle 18 live su Sky e in streaming su NOW

GP BRASILE: QUALIFICHE LIVE