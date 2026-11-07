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F1, GP Brasile: i piloti eliminati nelle qualifiche

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Dopo una sospensione di oltre un'ora e mezza per la pioggia, il Q1 si chiude con l'eliminazione dell'eroe di casa Bortoleto, oltre a Gasly, Colapinto, Bottas, Perez e Stroll. Camara si qualifica in Q2 alla sua prima apparizione, poi finisce a muro. In Q2 problemi tecnici per Lindblad, out Verstappen e Hamilton data la partenza dal fondo. Eliminati anche Piastri e Sainz. ll GP domenica alle 18 live su Sky e in streaming su NOW

GP BRASILE: QUALIFICHE LIVE

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