F1, GP Brasile: i piloti eliminati nelle qualifiche
Dopo una sospensione di oltre un'ora e mezza per la pioggia, il Q1 si chiude con l'eliminazione dell'eroe di casa Bortoleto, oltre a Gasly, Colapinto, Bottas, Perez e Stroll. Camara si qualifica in Q2 alla sua prima apparizione, poi finisce a muro. In Q2 problemi tecnici per Lindblad, out Verstappen e Hamilton data la partenza dal fondo. Eliminati anche Piastri e Sainz. ll GP domenica alle 18 live su Sky e in streaming su NOW
- HAMILTON (Ferrari) - 11° - 1:30.001
- PIASTRI (McLaren) - 12°- 1:30.369
- CAMARA (Haas) - 13°- 1:31.515
- LINDBLAD (Racing Bulls) - 14°- 1:31.687
- SAINZ (Williams) - 15°- 1:31.785
- VERSTAPPEN (Red Bull) - 16°- Senza tempo
- COLAPINTO (Alpine) - 17° - 1:33.327
- GASLY (Alpine) - 18°- 1:33.449
- STROLL (Aston Martin) - 19° - 1:33.653
- BOTTAS (Cadillac) - 20° - 1:33.774
- PEREZ (Cadillac) - 21° - 1:34.509
- BORTOLETO (Audi) - 22° - 1:41.564