Hamilton-Leclerc: i risultati a confronto nelle loro stagioni in F1
Qui l'andamento delle stagioni e le posizioni in classifica dei due ferraristi partendo dalla premessa che si sta per chiudere la loro seconda stagione assieme a Maranello senza un titolo. Per tale motivo, su Lewis si prendono in considerazione solo le annate passate in cui non ha vinto il campionato, per Charles quelle dal suo arrivo i F1. Per entrambi, anche il confronto con i risultati dei compagni di squadra
- Compagno di squadra: Fernando Alonso
- Posizione finale di Alonso: 3°
- Compagno di squadra: Heikki Kovalainen
- Posizione finale di Kovalainen: 12°
- Compagno di squadra: Jenson Button
- Posizione finale di Button: 5°
- Compagno di squadra: Jenson Button
- Posizione finale di Button: 2°
- Compagno di squadra: Jenson Button
- Posizione finale di Button: 5°
- Compagno di squadra: Nico Rosberg
- Posizione finale di Rosberg: 6°
- Compagno di squadra: Nico Rosberg
- Posizione finale di Rosberg: 1°
- Compagno di squadra: Marcus Ericsson
- Posizione finale di Ericsson: 17°
- Compagno di squadra: Sebastian Vettel
- Posizione finale di Vettel: 5°
- Compagno di squadra: Sebastian Vettel
- Posizione finale di Vettel: 13°
- Compagno di squadra: Valtteri Bottas
- Posizione finale di Bottas: 3°
- Compagno di squadra: Carlos Sainz
- Posizione finale di Sainz: 5°
- Compagno di squadra: George Russell
- Posizione finale di Russell: 4°
- Compagno di squadra: Carlos Sainz
- Posizione finale di Sainz: 5°
- Compagno di squadra: George Russell
- Posizione finale di Russell: 8°
- Compagno di squadra: Carlos Sainz
- Posizione finale di Sainz: 7°
- Compagno di squadra: George Russell
- Posizione finale di Russell: 6°
- Compagno di squadra: Carlos Sainz
- Posizione finale di Sainz: 5°
- Compagno di squadra: Charles Leclerc
- Posizione finale di Leclerc: 5°
- Compagno di squadra: Lewis Hamilton
- Posizione finale di Hamilton: 6°