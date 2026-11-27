Qui l'andamento delle stagioni e le posizioni in classifica dei due ferraristi partendo dalla premessa che si sta per chiudere la loro seconda stagione assieme a Maranello senza un titolo. Per tale motivo, su Lewis si prendono in considerazione solo le annate passate in cui non ha vinto il campionato, per Charles quelle dal suo arrivo i F1. Per entrambi, anche il confronto con i risultati dei compagni di squadra

F1, GP QATAR: LA DIRETTA DELLE LIBERE 1