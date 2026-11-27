F1, oggi prove libere del GP Qatar: i risultati e i tempi
Prima sessione di libere el segno delle Mercedes: Antonelli primo e Russell secondo. Terzo Hadjar. Qui i tempi della sessione, alle 17 le FP2. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW
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