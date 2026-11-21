Clamoroso in Nevada: le due Ferrari sono eliminate in Q2, con Leclerc 11° e Hamilton 12°. Out anche Hulkenberg, Sainz, Bortoleto e Albon. Fuori in Q1 invece Camara, Perez, Alonso, Stroll, Bottas e Bearman (che partirà dal fondo per una penalità). ll GP domenica alle 5 live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP LAS VEGAS: LA CRONACA DELLE QUALIFICHE