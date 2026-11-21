Clamoroso in Nevada: le due Ferrari sono eliminate in Q2, con Leclerc 11° e Hamilton 12°. Out anche Hulkenberg, Sainz, Bortoleto e Albon. Fuori in Q1 invece Camara, Perez, Alonso, Stroll, Bottas e Bearman (che partirà dal fondo per una penalità). ll GP domenica alle 5 live su Sky e in streaming su NOW
- LECLERC (Ferrari) - 11° - 1:35.197
- HAMILTON (Ferrari) - 12° - 1:35.253
- HULKENBERG (Audi) - 13° - 1:35.460
- SAINZ (Williams) - 14° - 1:35.641
- BORTOLETO (Audi) - 15° - 1:35.993
- ALBON (Williams) - 16° - 1:36.125
- CAMARA (Haas) - 17° - 1:36.220
- PEREZ (Cadillac) - 18° - 1:37.383
- ALONSO (Aston Martin) - 19°- 1:37.400
- STROLL (Aston Martin) - 20° - 1:37.550
- BOTTAS (Cadillac) - 21° - 1:37.601
- BEARMAN (Haas) - 22° - 1:48.005