13/13 ©Getty

INSTITUTO AYRTON SENNA - Non è un monumento né un murale, ma uno dei segni tangibili della forza che ancora oggi promana il mito del campione brasiliano è l'Instituto Ayrton Senna, o IAS. Si tratta di un'organizzazione non governativa che punta a creare opportunità di sviluppo per i giovani brasiliani in collaborazione con aziende, governi, comuni, scuole, università e ONG..