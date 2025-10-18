Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

F1, classifica piloti con le sole gare americane 2025: Piastri sempre leader (finora)

F1 IN TEXAS fotogallery
10 foto

Tappa ad Austin per la F1, nel secondo GP americano dei tre in programma per questa stagione. Considerando solo i weekend (tra Sprint e gara della domenica) corsi negli Usa, quale sarebbe la classifica piloti? Eccola di seguito. Tutto il fine settimana di Austin è in diretta su Sky e in streaming su NOW

GUIDA TV

ALTRE FOTOGALLERY

Classifica con i soli GP americani: Piastri leader

F1 IN TEXAS

Tappa ad Austin per la F1, nel secondo GP americano dei tre in programma per questa stagione....

10 foto

Norris 2°, Piastri 3° e Leclerc 10°: la griglia

COSì AL VIA

Max Verstappen conquista la pole position per la Sprint Race. L'olandese precede le McLaren...

21 foto

La 10^ di Verstappen: albo della qualifica Sprint

classifica

In Texas è arrivata un'altra pole per la Sprint per Max Verstappen. L'olandese finora l'ha fatta...

9 foto

GP Usa, i piloti eliminati nelle qualifiche Sprint

TEXAS

I risultati, i tempi e il piazzamento in griglia di partenza per la Sprnt  Race in Texas di...

13 foto

Piloti o cowboys? Anche questo è il GP ad Austin

TEXAS

I protagonisti del Mondiale si sono calati totalmente della realtà texana e del Vecchio West...

18 foto

Video in evidenza

    Formula 1: Ultime Notizie

    Leclerc, dalla pole alla dolorosa illusione

    Mara Sangiorgio

    Leclerc problema telaio, ma la pressione gomme...

    LA RICOSTRUZIONE

    Scattato dalla pole e dopo aver condotto una prima parte di gara tenendo testa alle McLaren,...

    Ungheria, tutte le repliche del GP su Sky

    GLI ORARI

    Non hai visto la gara dell'Hungaroring? Nessun problema! Sky resta in pista per permetterti di...