Dalle emozioni di Monza alle meraviglie di Baku: tra mura antiche e grattacieli, il GP dell'Azerbaijan accende il cuore della città. Un circuito che non perdona, come si è visto dalle prime due sessioni di libere. Qui, scatto dopo scatto, vi raccontiamo tutto sul diciassettesimo appuntamento del Mondiale 2025. Tutto il fine settimana in Azerbaijan è live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP BAKU: LA DIRETTA DELLE TERZE LIBERE