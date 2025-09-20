Esplora tutte le offerte Sky
F1, dagli arrivi all'ultima bandiera a scacchi: le FOTO del GP d'Azerbaijan

AZERBAIJAN fotogallery
40 foto

Dalle emozioni di Monza alle meraviglie di Baku: tra mura antiche e grattacieli, il GP dell'Azerbaijan accende il cuore della città. Un circuito che non perdona, come si è visto dalle prime due sessioni di libere. Qui, scatto dopo scatto, vi raccontiamo tutto sul diciassettesimo appuntamento del Mondiale 2025. Tutto il fine settimana in Azerbaijan è live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP BAKU: LA DIRETTA DELLE TERZE LIBERE

Cartoline da Baku, dalle libere al GP: le FOTO

AZERBAIJAN

Dalle emozioni di Monza alle meraviglie di Baku: tra mura antiche e grattacieli, il GP...

40 foto

Pole a Crawford, poi Fornaroli e Minì. Tanti crash

FORMULA 2

Pole position per Jak Crawford, davanti a Fornaroli e Minì. Leonardo, leader della classifica,...

6 foto

Fiamme e muri, inizio adrenalinico in F2 a Baku

GP AZERBAIJAN

La categoria propedeutica ha aperto il fine settimana di Baku. Una sessione 'incandescente' con...

9 foto

Verstappen, 48 GP di fila davanti al suo compagno

classifica

Max Verstappen comanda la classifica che vede i piloti che hanno chiuso davanti ai loro compagni...

13 foto

Piloti con più GP conclusi: ci sono i due McLaren

classifica

Oscar Piastri e Lando Norris sono i protagonisti del Mondiale 2025 di Formula 1. A dirlo, oltre...

11 foto

    Leclerc, dalla pole alla dolorosa illusione

    Mara Sangiorgio

    Leclerc problema telaio, ma la pressione gomme...

    LA RICOSTRUZIONE

    Scattato dalla pole e dopo aver condotto una prima parte di gara tenendo testa alle McLaren,...

    Ungheria, tutte le repliche del GP su Sky

    GLI ORARI

    Non hai visto la gara dell'Hungaroring? Nessun problema! Sky resta in pista per permetterti di...