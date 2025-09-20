F1, dagli arrivi all'ultima bandiera a scacchi: le FOTO del GP d'Azerbaijan
Dalle emozioni di Monza alle meraviglie di Baku: tra mura antiche e grattacieli, il GP dell'Azerbaijan accende il cuore della città. Un circuito che non perdona, come si è visto dalle prime due sessioni di libere. Qui, scatto dopo scatto, vi raccontiamo tutto sul diciassettesimo appuntamento del Mondiale 2025. Tutto il fine settimana in Azerbaijan è live su Sky e in streaming su NOW
- Tutto pronto per il diciassettesimo Gran Premio della stagione: benvenuti al tracciato cittadino di Baku in Azerbaijan. In un mix unico di storia e modernità, curve strette e lunghi rettilinei, i piloti si sfidano tra i palazzi della capitale azera regalando spettacolo e adrenalina
- Qui il fotoracconto della tre giorni a Baku
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Gabriel Bortoleto (Sauber)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Oliver Bearman (Haas)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Carlos Sainz (Williams)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Isack Hadjar (Racing Bulls)
- Kitty Antonelli (Paddock)
- Primo match point per la McLaren che questo weekend a Baku potrebbe già conquistare aritmeticamente il Mondiale Costruttori