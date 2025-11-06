F1, GP Brasile tra samba e motori: le FOTO del fine settimana a nterlagos
I colori e la passione della terra di Ayrton Senna. La F1 è in Brasile e qui vi raccontiamo il viaggio dentro e fuori dalla pista in occasione del quart'ultimo round del Mondiale 2025. Il fine settimana di San Paolo è in diretta su Sky e in streaming su NOW
- I colori, la passione, le emozioni. Vi portiamo in Brasile con il racconto fotografico del quartultimo appuntamento del Mondiale di F1. Si corre nella terra del mito Ayrton Senna, si corre su uno dei circuiti più amati del calendario: Interlagos. Mettetevi comodi, comincia il viaggio!