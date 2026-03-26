F1, GP Giappone: tra tradizione e follia, il fotoracconto del terzo weekend del Mondiale
Leclerc e Hamilton con gli abiti tipici giapponesi, i tifosi sempre colorati e carichi di entusiasmo a Suzuka. Qui, scatto dopo scatto, vi raccontiamo tutto il GP del Giappone - dentro e fuori dalla pista - fino all'ultima bandiera a scacchi. Il fine settimana del Mondiale di F1 live come sempre su Sky e in streaming su NOW
- Terzo appuntamento del Mondiale 2026 di F1, il Circus fa tappa a Suzuka. Qui, dove sono state scritte grandi pagine di questo sport in passato, l'accoglienza del pubblico è sempre calorosa e l'atmosfera unica. Scatto dopo scatto, dentro e fuori dalla pista, qui proviamo a farvela vivere fino all'ultima bandiera a scacchi.