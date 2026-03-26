Leclerc e Hamilton con gli abiti tipici giapponesi, i tifosi sempre colorati e carichi di entusiasmo a Suzuka. Qui, scatto dopo scatto, vi raccontiamo tutto il GP del Giappone - dentro e fuori dalla pista - fino all'ultima bandiera a scacchi. Il fine settimana del Mondiale di F1 live come sempre su Sky e in streaming su NOW



GUIDA TV: IL GP DEL GIAPPONE IN DIRETTA SU SKY