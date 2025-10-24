F1, il solito e stupendo fine settimana da 'brividi': le FOTO del GP del Messico
Scuderie e piloti si preparano al ventesimo appuntamento del Mondiale 2025. Qui, scatto dopo scatto, vi raccontiamo tutte le emozioni dal circuito di Città del Messico: i colori, le curiosità e le tradizioni che legano il Paese centroamericano alla Formula 1. Tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW
- Ventesimo round del Mondiale, la Formula 1 è a Città del Messico. Nelle giorne in cui il Paese centroamericano celebra con il suo Día de los muertos, il Giorno dei Morti, con le sue tipiche maschere, l'Autodromo Rodriguez accoglie il Circus per uno spettacolo come sempre eccezionale. Qui, tra colori, curiosità e azione in pista, vi raccontiamo tutto il fine settimana messicano attraverso le foto più significative.