Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

F1, il solito e stupendo fine settimana da 'brividi': le FOTO del GP del Messico

mondiale 2025 fotogallery
15 foto
credits ph: F1

Scuderie e piloti si preparano al ventesimo appuntamento del Mondiale 2025. Qui, scatto dopo scatto, vi raccontiamo tutte le emozioni dal circuito di Città del Messico: i colori, le curiosità e le tradizioni che legano il Paese centroamericano alla Formula 1. Tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW

GUIDA TV

ALTRE FOTOGALLERY

GP Messico, Sergio Perez è tornato. In campo...

RIECCO 'CHECO'

L'ex pilota della Red Bull è tornato al suo GP del Messico, ma al momento solo per giocare a...

9 foto

Messico, il solito stupendo GP da 'brividi'

mondiale 2025

Scuderie e piloti si preparano al ventesimo appuntamento del Mondiale 2025. Qui, scatto dopo...

15 foto

Fuoco al posto di Hamilton: i rookie in Messico

CHI VA IN PISTA

Nove rookie per nove team: da Antonio Fuoco per la Ferrari al padrone di casa Pato O'Ward su...

10 foto

Le gomme per il GP Messico 2025

LE SCELTE

Come ad Austin la scorsa settimana, a Città del Messico verrà adottata una selezione che prevede...

7 foto

Messico, così è il "Rodríguez": tutto sul circuito

IL TRACCIATO

Cinque Gran Premi al termine della stagione e una lotta al titolo piloti che entra sempre più nel...

11 foto

Video in evidenza

    Formula 1: Ultime Notizie

    Leclerc, dalla pole alla dolorosa illusione

    Mara Sangiorgio

    Leclerc problema telaio, ma la pressione gomme...

    LA RICOSTRUZIONE

    Scattato dalla pole e dopo aver condotto una prima parte di gara tenendo testa alle McLaren,...

    Ungheria, tutte le repliche del GP su Sky

    GLI ORARI

    Non hai visto la gara dell'Hungaroring? Nessun problema! Sky resta in pista per permetterti di...