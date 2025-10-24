Scuderie e piloti si preparano al ventesimo appuntamento del Mondiale 2025. Qui, scatto dopo scatto, vi raccontiamo tutte le emozioni dal circuito di Città del Messico: i colori, le curiosità e le tradizioni che legano il Paese centroamericano alla Formula 1. Tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW

GUIDA TV