Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

F1, GP Messico: chi lo vince non diventa quasi mai campione del mondo. Solo 7 eccezioni

LA STATISTICA fotogallery
9 foto

Nella storia del Mondiale, chi ha vinto la gara di Città del Messico non si è laureato quasi mai campione del mondo. Ci sono solo 7 eccezioni, che qui vi raccontiamo. Tutto il fine settimana è come sempre live su Sky e in streaming su NOW

A cura di Michele Merlino

F1, GP MESSICO: TERZE LIBERE LIVE

ALTRE FOTOGALLERY

GP Messico, chi vince non è (quasi) mai campione

LA STATISTICA

Nella storia del Mondiale, chi ha vinto la gara di Città del Messico non si è laureato quasi mai...

9 foto

Messico, come un ballo in maschera: le FOTO del GP

mondiale 2025

Scuderie e piloti pronti al ventesimo GP del Mondiale 2025. Qui, scatto dopo scatto, vi...

31 foto

Le previsioni meteo per il GP Messico

CHE TEMPO FA

Tutto su temperature e previsioni per il ventesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 a Città...

5 foto

Prime libere a Leclerc, seconde a Verstappen

GP MESSICO

Qui tutto quello che è successo nella nottata di libere del GP Messico: parte subito forte la...

8 foto

Red Bull spinge anche in Messico: le novità

ANALISI TECNICA

Perdita di carico e gestione delle temperature. Questi alcuni dei fattori a cui i team devono...

5 foto

Video in evidenza

    Formula 1: Ultime Notizie

    Leclerc, dalla pole alla dolorosa illusione

    Mara Sangiorgio

    Leclerc problema telaio, ma la pressione gomme...

    LA RICOSTRUZIONE

    Scattato dalla pole e dopo aver condotto una prima parte di gara tenendo testa alle McLaren,...

    Ungheria, tutte le repliche del GP su Sky

    GLI ORARI

    Non hai visto la gara dell'Hungaroring? Nessun problema! Sky resta in pista per permetterti di...