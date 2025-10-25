F1, GP Messico: chi lo vince non diventa quasi mai campione del mondo. Solo 7 eccezioni
Nella storia del Mondiale, chi ha vinto la gara di Città del Messico non si è laureato quasi mai campione del mondo. Ci sono solo 7 eccezioni, che qui vi raccontiamo. Tutto il fine settimana è come sempre live su Sky e in streaming su NOW
A cura di Michele Merlino
- Il titolo può sembrare una forzatura, certo, eppure c'è una statistiche relativa alla gara di Città del Messico che va proprio in questa direzione: chi fa suo il GP non vince il Mondiale. O meglio, quasi sempre è andata così: su 24 precedenti, infatti, ci sono solo 7 precedenti nella storia. Ma la storia recente ha visto un'inversione di tendenza dal 2019 al 2023.
- Ricordiamo che la gara del 2020 fu annullata (Covid)
- L'ultma edizione, quella del 2024, è stata vinta da Sainz su Ferrari
