Si è corsa sempre a Zandvoort la gara olandese che è tornata protagonista dallo scorso anno. Venti vincitori diversi qui e una prima fila che per la nona nel Mondiale volta vede scattare Verstappen con Leclerc. Ma c'è molto altro da sapere prima del via. Oggi gara live alle 15 in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

GP OLANDA, LA DIRETTA DELLA GARA