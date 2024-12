Scatta alle 17 di oggi la penultima gara del Mondiale 2024 che potrebbe essere decisiva per l'assegnazione del titolo Costruttori: al momento la Ferrari ha 30 punti da recuperare sulla McLaren. Dalla pole scatta Russell, con lui in prima fila c'è Verstappen. Qui tutte le informazioni e le ultime news prima del via: gara live su Sky e in streaming su NOW GRIGLIA - TITOLO COSTRUTTORI: COMBINAZIONI

La Formula 1 è in Qatar e la penultima gara della stagione potrebbe essere decisiva per il titolo Costruttori. Questo è lo scenario che però cercherà d'impedire la Ferrari, che dopo la Sprint di ieri ha un gap di 30 punti dalla McLaren. Il team di Woking ha così a disposizione il match point per riportare in bacheca un titolo che manca dal 1998, ma l'esito della gare di oggi non può essere dato per scontato nonostante una pista dalle caratteristiche sulla carta favorevoli alle vetture 'Papaya'. Il via alle 17 in diretta su Sky e in streaming su NOW.

Russell in pole, ma l'attenzione sarà tutta per Ferrari e McLaren

Tra le curve di Losail, è emersa ancora una volta la velocità di Max Verstappen, che al termine delle qualifiche di Lusail ha conquistato la pole che gli mancava dal Gran Premio d'Austria. Peccato che il pilota olandese sia stato penalizzato di una posizione a causa di "guida lenta non necessaria", scivolando così al 2° posto dietro a George Russell. Seconda fila per la McLaren di Lando Norris, terza in 1'20"772. Le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno chiuso rispettivamente in quinta e settima posizione, venendo anticipati - oltre che da Norris - dalla McLaren di Oscar Piastri, quarto e per 23 millesimi davanti al monegasco, con la Mercedes di Lewis Hamilton che si è piazzata invece tra i due ferraristi. Vedi anche La griglia di partenza del GP del Qatar

McLaren campione Costruttori se... le combinazioni A McLaren basterà incassare (almeno) altri 14 punti per diventare campione e così ovviamente anche in caso di doppietta a Lusail. Red Bull, praticamente fuori da questa corsa, dovrebbe recuperare 24 punti alla McLaren. La Ferrari, che come detto ha 30 punti da recuperare, ci proverà a rimandare tutto ad Abu Dhabi. Leggi anche Mondiale Costruttori: le combinazioni

Cosa c'è da sapere prima di andare in pista Lunghezza : 5.419 m

: 5.419 m Giri del GP : 57

: 57 Curve : 16

: 16 Inaugurazione : 2004

: 2004 Meteo: ventilato, ma raffiche in diminuzione verso la serata. 20° C previsti il GP