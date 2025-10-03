F1, dagli arrivi all'ultima bandiera a scacchi: le FOTO del GP di Singapore
Fuori e dento la pista di Marina Bay. Qui, scatto dopo scatto, vi raccontiamo tutto sul diciottesimo appuntamento del Mondiale 2025. Alonso è stato il più veloce della sessione di FP1, le Ferrari sorprendono: Charles 2° ed Hamilton 4°. In mezzo il rivale delle papaya, Max Verstappen. Tutto LIVE su Sky e in streaming su NOW
- Il GP di Singapore, introdotto nel 2008, è entrato nella storia come la prima gara in notturna della Formula 1. Il circuito cittadino di Marina Bay è stato inoltre il primo tracciato cittadino asiatico a ospitare un Gran Premio.
- Yuki sceglie un nuovo design del casco per il circuito di Marina Bay.
- XS Squeezie, Lucas Hauchard, è uno dei VIP presenti nel paddock. È un noto youtuber francese founder di una struttura esports chiamata Gentle Mates, da cui deriva il nome "M8".
- Anche il monegasco della Ferrari porta a Singapore un nuovo design "scintillante"