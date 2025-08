Oggi pilota della Ferrari, Hamilton ha un rapporto molto speciale con la gara in Ungheria: nessuno qui ha vinto come lui. In 39 gare, inoltre, ci sono stati 20 trionfatori diversi. Sarà un GP importante anche per Verstappen. Ma c'è tanto altro da sapere per arrivare preparati alla quattordicesima gara del Mondiale 2025. Qui tutto il programma del fine settimana della F1 live su Sky e in streaming su NOW

GUIDA TV