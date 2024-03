Settimo e nono posto, rispettivamente in Bahrain e in Arabia Saudita, per Lewis Hamilton: è la partenza più difficile in un Mondiale F1 dal 2014 ad oggi. Ma non è sempre stato così: in dieci anni il pilota inglese ha collezionato vittorie e podi. Ma si registra anche un ritiro nelle prime due gare del calendario. Qui il confronto con gli anni passati. Il campionato torna nel fine settimana del 24 marzo a Melbourne: diretta Sky e in streaming su NOW

IL CALENDARIO DEL MONDIALE