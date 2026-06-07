Lewis Hamilton scatterà dalla terza posizione nella gara di Monte-Carlo. Un'occasione importante per il pilota Ferrari, che potrebbe raggiungere Ayrton Senna per numero di podi conquistati nel Principato (8, record). Di seguito tutte le volte che Hamilton si è posizionato tra i primi tre nel GP di Monaco. La gara è live alle 15 su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

LA GRIGLIA DI PARTENZA