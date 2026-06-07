F1, tutti i podi di Hamilton al GP Monaco
Lewis Hamilton scatterà dalla terza posizione nella gara di Monte-Carlo. Un'occasione importante per il pilota Ferrari, che potrebbe raggiungere Ayrton Senna per numero di podi conquistati nel Principato (8, record). Di seguito tutte le volte che Hamilton si è posizionato tra i primi tre nel GP di Monaco. La gara è live alle 15 su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW
- Podio: Alonso, Hamilton e Massa
- Podio: Hamilton, Kubica e Massa
- Podio: Rosberg, Hamilton e Ricciardo
- Podio: Rosberg, Vettel e Hamilton
- Podio: Hamilton, Ricciardo e Perez
- Podio: Ricciardo, Vettel e Hamilton
- Podio: Hamilton, Vettel e Bottas
- Ayrton Senna: 8
- Lewis Hamilton: 7
- Graham Hill: 7
- Michael Schumacher: 7
- Sebastian Vettel: 7
- Alain Prost: 6
- Jody Scheckter: 5
- Rubens Barrichello: 5
- Fernando Alonso: 5
- Jackie Stewart: 4