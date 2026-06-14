F1, i piloti con più gare corse in Mercedes: Russell sale a 100 GP
Dopo la pole position conquistata a Barcellona, George Russell si prepara a partire davanti a tutti in quello che sarà il suo 100° Gran Premio con la scuderia di Brackley e che lo posiziona al 4° posto all time. Di seguito la classifica completa. La gara è live alle 15 su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e in streaming su NOW
Dati di Michele Merlino
- 246 Gran Premi con Mercedes
- 136 Gran Premi con Mercedes
- 101 Gran Premi con Mercedes
- 100 Gran Premi con Mercedes*
- 58 Gran Premi con Mercedes
- 31 Gran Premi con Mercedes*
- 12 Gran Premi con Mercedes
- 12 Gran Premi con Mercedes
- 7 Gran Premi con Mercedes
- 6 Gran Premi con Mercedes