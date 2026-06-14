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F1, i piloti con più gare corse in Mercedes: Russell sale a 100 GP

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Dopo la pole position conquistata a Barcellona, George Russell si prepara a partire davanti a tutti in quello che sarà il suo 100° Gran Premio con la scuderia di Brackley e che lo posiziona al 4° posto all time. Di seguito la classifica completa. La gara è live alle 15 su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e in streaming su NOW

Dati di Michele Merlino

LA GRIGLIA DI PARTENZA

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