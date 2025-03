Con le qualifiche del GP d'Australia concluse, l'attenzione si sposta alla gara, in programma domenica mattina alle ore 5. Il GP di Melbourne sarà una prima volta per tanti piloti (ben 5 rookie quest'anno), mentre per altri sarà l'inizio di un'altra stagione all'interno del Circus. Scopriamo insieme chi ha disputato più GP di tutti (e chi invece è a poche ore dal debutto assoluto). Il GP d'Australia è live su Sky e in streaming su NOW