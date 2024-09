Il monegasco ha centrato la quarta pole position di fila sul tracciato di Baku, dando continuità a una striscia iniziata nel 2021. Leclerc, però, non è l’unico pilota della Rossa a raggiungere questo tipo di risultato. Scopriamo insieme gli altri. La gara live alle 13 è su Sky e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE

di Michele Merlino