È Max Verstappen il pilota con più giri al comando nel GP di Miami che si corre dal 2022. L'olandese proverà ad aumentare questo numero, considerando che partirà dalla seconda posizione, alle spalle di Kimi Antonelli. Ma chi sono gli altri piloti che sono stati almeno per un giro in testa nella gara lunga in Florida? La classifica completa. A causa della minaccia meteo, anticipato l'orario del GP: alle 19 in diretta su Sky e in streaming su NOW

MINACCIA PIOGGIA, CAMBIA L'ORARIO DEL GP