I piloti più giovani all'esordio in F1: Max 1°

La stagione 2025 di Formula 1 sarà caratterizzata da ben 5 rookie. Tra tutti, spicca Kimi Antonelli che, a 18 anni, sarà un nuovo pilota della Mercedes. Il pilota italiano questa domenica entrerà così nella classifica dei piloti più giovani a debuttare in F1, ma non sarà in testa. Scopriamo la classifica completa (in attesa di aggiungere da domenica il nome di Antonelli in lista). Tutto il Mondiale è live e in esclusiva su Sky e in streaming su NOW

Dati di Michele Merlino

GP AUSTRALIA, TUTTI GLI ORARI DEL WEEKEND