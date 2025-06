Con il terzo posto in Canada, Kimi Antonelli è salito sul podio di Formula 1 per la prima volta dopo aver corso solo 10 gare. Un risultati incredibile, anche se ci sono due piloti attualmente in griglia che hanno fatto meglio. Di seguito la classifica completa. La F1 fa tappa in Austria: il fine settimana è tutto live su Sky e in streaming su NOW

