F1, i pit stop più veloci della stagione 2025. CLASSIFICA
In una gara di F1 un elemento fondamentale è anche il pit stop: dando uno sguardo ai più veloci finora, anche qui comandano le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris (con lo stesso tempo!), ma il più presente per il numero di soste veloci è Charles Leclerc con la Ferrari. Di seguito la classifica completa. Il GP d'Olanda è live oggi alle 15 su Sky e in streaming su NOW
- GP Ungheria
- Tempo del pit stop: 1.94s
- GP Ungheria
- Tempo del pit stop: 1.94s
- GP Ungheria
- Tempo del pit stop: 1.97s
- GP Monaco
- Tempo del pit stop: 2.00s
- GP Arabia Saudita
- Tempo del pit stop: 2.00s
- GP Emilia-Romagna
- Tempo del pit stop: 2.04s
- GP Ungheria
- Tempo del pit stop: 2.04s
- GP Cina
- Tempo del pit stop: 2.05s
- GP Gran Bretagna
- Tempo del pit stop: 2.06s
- GP Arabia Saudita
- Tempo del pit stop: 2.07s