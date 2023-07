In Belgio la Red Bull stacca ulteriormente il record eguagliato a Silverstone, quello delle vittorie consecutive: sono 13, la secinda è la McLaren a 11 La F1 torna nel weekend del 27 agosto in Belgio: live su Sky Sport F1, Sky Sport Summer, in 4K e in streaming su NOW

PARTENZE DOMINANTI, LE VITTORIE DI FILA DA INZIO STAGIONE: CLASSIFICA