F1, i team che hanno vinto più GP nella storia. La classifica all time
Con il primo posto di Norris in Ungheria, la McLaren è arrivata a quota 200 successi in Formula 1 e prova ad avvicinarsi al primato della Ferrari, distante al momento 48 vittorie. Di seguito la classifica completa.
Dati di Michele Merlino
- Vittorie in F1: 248
- Vittorie in F1: 200
- Vittorie in F1: 130
- Vittorie in F1: 124
- Vittorie in F1: 114
- Vittorie in F1: 81
- Vittorie in F1: 35
- Vittorie in F1: 35
- Vittorie in F1: 27
- Vittorie in F1: 23