Con il primo posto di Norris in Ungheria, la McLaren è arrivata a quota 200 successi in Formula 1 e prova ad avvicinarsi al primato della Ferrari, distante al momento 48 vittorie. Di seguito la classifica completa. Il Mondiale torna in Olanda nel weekend del 31 agosto: sempre live su Sky e in streaming su NOW

Dati di Michele Merlino

LE CLASSIFICHE DEL MONDIALE