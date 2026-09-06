Quante stelle a Monza per la F1: tutti i vip al paddock. FOTO
Un weekend speciale con ospiti altrettanto speciali. A Monza parata di stelle dello sport e dello spettacolo in un paddock reso ancora più strepitoso: da Jannik Sinner a Marco Bezzecchi, ma anche Dorothea Wierer e Gordan Ramsey. Guarda qui tutte le FOTO. Il fine settimana della F1 è live su Sky e in streaming su NOW
F1, GP MONZA: LA DIRETTA DELLA GARA - SINNER E BERRETTINI AL PADDOCK
- JANNIK SINNER (tennista)
- GHALI (rapper)
- LUCA MARINI (pilota MotoGP)
- MATTEO BERRETTINI (tennista)
- MARIANO DI VAIO (modello)
- EMERSON FITTIPALDI (ex pilota F1)
- DOROTHEA WIERER (ex biatleta)
- SEBASTIAN VETTEL (ex pilota F1)
- KIMI RAIKKONEN (ex pilota F1)
- GORDON RAMSEY (chef)
- TIFFANY CROMWELL (ciclista e fidanzata di Valtteri Bottas)
- MARCO BEZZECCHI (pilota MotoGP)
- CECILIA RODRIGUEZ (influencer) e IGNAZIO MOSER (personalità televisiva)
- LAURA PAUSINI (cantante)