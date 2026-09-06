Un weekend speciale con ospiti altrettanto speciali. A Monza parata di stelle dello sport e dello spettacolo in un paddock reso ancora più strepitoso: da Jannik Sinner a Marco Bezzecchi, ma anche Dorothea Wierer e Gordan Ramsey. Guarda qui tutte le FOTO. Il fine settimana della F1 è live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP MONZA: LA DIRETTA DELLA GARA - SINNER E BERRETTINI AL PADDOCK