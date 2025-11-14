Ferrari F1, il confronto con i team: vittorie, podi e pole dal 2007 a oggi
La Ferrari si appresta a concludere un'altra stagione di digiuno. 17 anni fa, l'ultimo successo nel Mondiale Costruttori per il Cavallino. Dal 2007, invece, non si festeggia un Mondiale Piloti, conquistato con la Rossa per ultimo da Kimi Raikkonen. Andiamo a scoprire come si è comportata la Ferrari in questo lungo arco temporale, confrontando i numeri della Scuderia di Maranello con quelli degli altri team di Formula 1
- A 3 gare dalla fine del Mondiale 2025, la Ferrari si appresta a chiudere un'altra stagione difficile, proseguendo un trend che perdura dal 2007, anno dell'ultimo Mondiale Piloti (nel 2008 l'ultimo Mondiale Costruttori). In questi 18 anni, la Scuderia di Maranello ha collezionato numeri che fotografano il momento complesso del Cavallino Rampante. Dalla vittoria del Mondiale con Kimi Raikkonen, la Ferrari ha ottenuto 56 vittorie, 68 pole e 255 podi. Di seguito, il confronto con le altre squadre.
- 4 vittorie (l'ultima di Esteban Ocon, Gp Ungheria 2021)
- 1 pole position
- 45 podi
- 2 vittorie (l'ultima di Pierre Gasly, Gp Italia 2020)
- 1 pole position
- 5 podi
- 1 vittoria (Sergio Perez, Gp Sakhir 2020)
- 1 pole position
- 12 podi
- 1 vittoria (Pastor Maldonado, Gp Spagna 2012)
- 3 pole position
- 21 podi
- 1 vittoria (Robert Kubica, Gp Canada 2008)
- 1 pole position
- 15 podi
- 8 vittorie
- 5 pole position
- 15 podi
- 1 Mondiale Piloti (Jenson Button, 2009)
- 1 Mondiale Costruttori (2009)
- 122 vittorie
- 135 pole
- 291 podi
- 7 Mondiali Piloti (Lewis Hamilton, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 e 2020, e Nico Rosberg, 2016)
- 8 Mondiali Costruttori (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021)
- 55 vittorie
- 50 pole position
- 161 podi
- 1 Mondiale Piloti (Lewis Hamilton, 2008)
- 2 Mondiali Costruttori (2024 e 2025)
- 127 vittorie
- 110 pole
- 293 podi
- 8 Mondiali Piloti (Sebastian Vettel, 2010, 2011, 2012 e 2013, e Max Verstappen, 2021, 2022, 2023 e 2024)
- 6 Mondiali Costruttori (2010, 2011, 2012, 2013, 2022 e 2023)