Formula 1, GP Austin le qualifiche della Sprint Race in diretta live dagli Usa
Si torna in pista al CoTA per assegnare la pole della gara Sprint (di domani) che assegnerà i primi punti del fine settimana. Il via alle 23.30 live su Sky e in streaming su NOW
in evidenza
FERRARI. Cambio sostituito per Leclerc dopo i problemi che lo hanno fermato nelle prove libere
Amici di Sky, appassionati di F1, benvenuti o bentornati in Texas! Diciannovesimo round del Mondiale da vivere ancora insieme e conto alla rovescia agli sgoccoli per l'inizo delle qualifiche Sprint. Dal 'CoTA' di Austin la diretta tv è su Sky Sport F1, qui il racconto testuale con il monitor de tempi. Su i motori, si riparte!
Cosa c'è da sapere prima di andare in pista
- Nome: CoTA (Circut of The Americas)
- Lungo: 5.513 metri
- Curve: 20
- 41 m la differenza di altitudine totale
- Giri da percorrere nella Sprint: 19
- Giri da percorrere in gara: 56
TUTTE LE SPRINT DI QUESTA STAGIONE. Sono 6 anche nella stagione 2025 le gare Sprint nel calendario di Formula 1. Ecco dove si correranno le ultIme tre gare sui 100 Km del 2025. E adesso è il momento di Austin.
- CINA - corsa nel weekend 21-23 marzo
- MIAMI - corsa nel weekend 2-4 maggio
- BELGIO - corsa nel weekend 25-27 luglio
- TEXAS - weekend 17-19 ottobre
- BRASILE - weekend 7-9 novembre
- QATAR - weekend 29-30 nov / 1 dic
COME FUNZIONANO LE QUALIFCHE SPRINT. Con un'unica sessione di libere, il venerdì prevede una qualifica che determina l'ordine di partenza della Sprint Race. Una qualifica più corta rispetto alla classifica, ma divisa comunque in:
- Q1: 12 minuti
- Q2: 10 minuti
- Q3: 8 minuti
Nella qualifica Sprint sono obbligatorie le seguenti gomme nuove: Q1 Media, Q2 Media. Novità per il Q3 della Sprint Shootout: non c'è più invece obbligo di usare la soft nuova.
IL PUNTEGGIO DELLA SPRINT. Per quanto riguarda l'assegnazione dei punti, questi vengono attribuiti ai primi 8 classificati in questo modo:
- 1° – 8 punti
- 2° – 7 punti
- 3° – 6 punti
- 4° – 5 punti
- 5° – 4 punti
- 6° – 3 punti
- 7° – 2 punti
- 8° – 1 punti
IL METEO PER LE QUALIFICHE SPRINT
- Inizialmente soleggiato, poi parzialmente nuvoloso nel pomeriggio. Giornata asciutta e caldo.
- Vento leggero da sud.
- Qualifiche Sprint: 32°C.
- Temperatura massima: 32°C.
IL CIRCUITO. Il CoTA, Circuito delle Americhe, oltre ad essere sede del GP di F1, dal 2013 ospita anche il Motomondiale. La gara si correrà domenica 19 ottobre alle 21 italiane, mentre sabato 18 tornerà la Sprint (ore 20). LE CARATTERSTCHE DELLA PISTA
LE GOMME. Come a Spa, verrà sperimentato il salto di mescola: la C1 prende il posto della C2, con uno step più rigido per stint più lunghi, medie e soft restano invariate (C3 e C4 come opzioni più morbide). Scopri I DETTAGLI
LIBERE A NORRIS. Il pilota della McLaren ottiene il miglior tempo nell’unica sessione di prove libere di Austin: 1:33.294 il suo crono. Secondo Hulkenberg, terzo Piastri e quarto Alonso. Ottavo Hamilton, ultimo Leclerc ma fermato anzitempo da un problema al cambio. Antonelli diciottesimo.
Nella puntata precedente: rivivi Singapore con gli HIGHLIGHTS
La nostra squadra per raccontarvi tutto il Mondiale di F1
Telecronaca di Carlo Vanzini,in cabina di commento con Marc Gené. Analisi tecniche con Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room. Approfondimenti pre e postgara con Davide Camicioli affiancato per la parte tecnica da Vicky Piria, con i collegamenti in diretta con Mara Sangiorgio, inviata ai box.
Domenica il post GP è con Race Anatomy
L’approfondimento postgara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.
Il resto del programma di oggi sul canale 207
- Ore 19: Paddock Live
- Ore 19.30: F1 - Prove Libere 1
- Ore 20.30: Paddock Live
- Ore 23: Paddock Live
- Ore 23.30: F1 – Qualifiche Sprint
- Ore 00.30: Paddock Live
- Ore 1: Conferenza stampa Team Principal (differita)
Il programma di sabato su Sky
- Ore 18.15: Paddock Live
- Ore 19: F1 - Sprint
- Ore 20: Paddock Live
- Ore 22.15: Warm Up
- Ore 22.30: Paddock Live
- Ore 23: F1 - Qualifiche
- Ore 00.15: Paddock Live
Il programma di domenica su Sky
- Ore 19.30: Paddock Live
- Ore 21: F1 - Gara
- Ore 23: Paddock Live Post-Gara
- Ore 23.30: Debriefing
- Ore 00: Notebook
- Ore 00.15: Race Anatomy