TUTTE LE SPRINT DI QUESTA STAGIONE. Sono 6 anche nella stagione 2025 le gare Sprint nel calendario di Formula 1. Ecco dove si correranno le ultIme tre gare sui 100 Km del 2025. E adesso è il momento di Austin.

CINA - corsa nel weekend 21-23 marzo

- MIAMI - corsa nel weekend 2-4 maggio

- BELGIO - corsa nel weekend 25-27 luglio

- TEXAS - weekend 17-19 ottobre

- weekend 17-19 ottobre BRASILE - weekend 7-9 novembre

- weekend 7-9 novembre QATAR - weekend 29-30 nov / 1 dic