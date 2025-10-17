F1, i piloti del Mondiale ad Austin con cappelli e 'tute' da cowboys. FOTO e VIDEO
I protagonisti del Mondiale si sono calati totalmente della realtà texana e del Far West: cappelli, abiti, giochi col lazo e… c’è chi ha anche provato a ‘domare’ il toro presente al Circuito delle Americhe. Tutto il fine settimana della F1 è in diretta su Sky e in streaming su NOW
- Isack Hadjar (Racing Bulls)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Tutti i membri del team Racing Bulls con il kit speciale per Austin
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Il toro presente al CoTA di Austin
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- George Russell (Mercedes)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Esteban Ocon (Haas)
- Oliver Bearman (Haas)