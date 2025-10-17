I protagonisti del Mondiale si sono calati totalmente della realtà texana e del Far West: cappelli, abiti, giochi col lazo e… c’è chi ha anche provato a ‘domare’ il toro presente al Circuito delle Americhe. Tutto il fine settimana della F1 è in diretta su Sky e in streaming su NOW

VIDEO. LECLERC 'DOMA' IL TORO DI AUSTIN - GUIDA TV