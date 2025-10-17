Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

F1, GP Usa: piloti eliminati nella qualifica Sprint e dove partiranno nella gara di Austin

TEXAS fotogallery
13 foto

I risultati, i tempi e il piazzamento in griglia di partenza per la Sprnt  Race in Texas di chi non ha superato il taglio nelle prime due sessioni della qualifica al CoTA. Tutto il weekend è come sempre live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP USA: HIGHLIGHTS QUALIFICHE SPRINT - LA GRIGLIA DI PARTENZA

ALTRE FOTOGALLERY

Norris 2°, Piastri 3° e Leclerc 10°: la griglia

COSì AL VIA

Max Verstappen conquista la pole position per la Sprint Race. L'olandese precede le McLaren...

21 foto

La 10^ di Verstappen: albo della qualifica Sprint

classifica

In Texas è arrivata un'altra pole per la Sprint per Max Verstappen. L'olandese finora l'ha fatta...

9 foto

GP Usa, i piloti eliminati nelle qualifiche Sprint

TEXAS

I risultati, i tempi e il piazzamento in griglia di partenza per la Sprnt  Race in Texas di...

13 foto

Piloti o cowboys? Anche questo è il GP ad Austin

TEXAS

I protagonisti del Mondiale si sono calati totalmente della realtà texana e del Vecchio West...

18 foto

Le previsioni meteo per il GP Usa

CHE TEMPO FA?

E' la diciannovesima tappa del camponato 2025. Andiamo a scoprire previsioni e temperature per la...

5 foto

Video in evidenza

    Formula 1: Ultime Notizie

    Leclerc, dalla pole alla dolorosa illusione

    Mara Sangiorgio

    Leclerc problema telaio, ma la pressione gomme...

    LA RICOSTRUZIONE

    Scattato dalla pole e dopo aver condotto una prima parte di gara tenendo testa alle McLaren,...

    Ungheria, tutte le repliche del GP su Sky

    GLI ORARI

    Non hai visto la gara dell'Hungaroring? Nessun problema! Sky resta in pista per permetterti di...