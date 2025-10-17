F1, GP Usa: piloti eliminati nella qualifica Sprint e dove partiranno nella gara di Austin
I risultati, i tempi e il piazzamento in griglia di partenza per la Sprnt Race in Texas di chi non ha superato il taglio nelle prime due sessioni della qualifica al CoTA. Tutto il weekend è come sempre live su Sky e in streaming su NOW
F1, GP USA: HIGHLIGHTS QUALIFICHE SPRINT - LA GRIGLIA DI PARTENZA
- È di Norris su McLaren il miglior tempo nella prima sessione delle qualifiche Sprint ad Austin. Tra i primi 5 eliminati subito la Red Bull di Tsunoda.
- Di seguito i loro tempi e la posizione nella griglia della Sprint Race.
- senza tempo
- 1:36.003
- 1:35.259
- 1:35.246
- 1:35.159
- È di Norris su McLaren il miglior tempo anche nella seconda sessione delle qualifiche Sprint ad Austin.
- Di seguito i loro tempi e la posizione nella griglia della Sprint Race.
- senza tempo
- 1:34.394
- 1:34.258
- 1:34.241
- 1:34.018