Ma che caldo fa! Amici di Sky, appassonati di F1, benvenuti o bentornati in Bahrain. Quarto appuntamento del Mondiale. Alle 17 le seconde libere dopo una prima sessione che ha visto sfiorare i 40 °C, mentre ora le condizioni sono più... confortevoli a Sakhir. Potrete seguire le FP2 come sempre sul canale 207 di Sky e in streaming su NOW. Qui il nostro racconto giro dopo giro con il monitor dei tempi. Mettetevi comodi (e al fresco!!!), vi portiamo noi in pista!