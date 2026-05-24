In uno sport come la Formula 1 anche l'altezza ha il suo valore e può giocare come fattore per il pilota e la sua squadra. Ma quanto sono alti i piloti attualmente in griglia? Diamo uno sguardo insieme. La Formula 1 è in Canada: il GP è in diretta alle 22 su Sky e in streaming su NOW

GP CANADA, LA GRIGLIA DI PARTENZA