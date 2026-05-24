F1, le altezze dei piloti del Mondiale 2026
In uno sport come la Formula 1 anche l'altezza ha il suo valore e può giocare come fattore per il pilota e la sua squadra. Ma quanto sono alti i piloti attualmente in griglia? Diamo uno sguardo insieme. La Formula 1 è in Canada: il GP è in diretta alle 22 su Sky e in streaming su NOW
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- Altezza: 1,86 m
- Altezza: 1,85 m
- Altezza: 1,84 m
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- Altezza: 1,81 m
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- Altezza: 1,78 m
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- Altezza: 1,77 m
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- Altezza: 1,74 m
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- Altezza: 1,73 m
- Altezza: 1,73 m
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- Altezza: 1,72 m
- Altezza: 1,71 m
- Altezza: 1,67 m