Crescita social esponenziale per Kimi Antonelli: il pilota della Mercedes è il terzo sportivo italiano per numero di followers su Instagram. Meglio del bolognese (attualmente a 9,3 milioni di followers) ci sono soltanto Mario Balotelli e Valentino Rossi. La crescita di Kimi, però, potrebbe continuare con il titolo mondiale in Formula 1

F1, AD AUSTIN PRIMO MATCH POINT MONDIALE DI KIMI