Sportivi italiani più seguiti sui social: balzo Antonelli. La CLASSIFICA
Crescita social esponenziale per Kimi Antonelli: il pilota della Mercedes è il terzo sportivo italiano per numero di followers su Instagram. Meglio del bolognese (attualmente a 9,3 milioni di followers) ci sono soltanto Mario Balotelli e Valentino Rossi. La crescita di Kimi, però, potrebbe continuare con il titolo mondiale in Formula 1
- 2,6 milioni di followers
- 4,9 milioni di followers
- 5,7 milioni di followers
- 5,9 milioni di followers
- 6,8 milioni di followers
- 7,9 milioni di followers
- 9,3 milioni di followers
- 11,9 milioni di followers
- 16,1 milioni di followers
- Lewis Hamilton 44,2 mln
- Charles Leclerc 24,3 mln
- Max Verstappen 19,3 mln
- Carlos Sainz 12,5 mln
- Lando Norris 12 mln
- George Russell 9,4 mln
- Kimi Antonelli 9,3 mln
- Sergio Perez 8,5 mln
- Fernando Alonso 7,9 mln
- Oscar Piastri 6,7 mln