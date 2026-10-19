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Sportivi italiani più seguiti sui social: balzo Antonelli. La CLASSIFICA

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Crescita social esponenziale per Kimi Antonelli: il pilota della Mercedes è il terzo sportivo italiano per numero di followers su Instagram. Meglio del bolognese (attualmente a 9,3 milioni di followers) ci sono soltanto Mario Balotelli e Valentino Rossi. La crescita di Kimi, però, potrebbe continuare con il titolo mondiale in Formula 1

F1, AD AUSTIN PRIMO MATCH POINT MONDIALE DI KIMI

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