Primo giro di dichiarazioni



Kimi Raikkonen (Ferrari): "Dove sarò in futuro? E' la stessa che vi do ogni anno: vedremo. Dobbiamo ottenere mi risultati e partire davanti. In gran parte delle gare è stato difficile superare, magari nell'ultima gara è stato un po' più diverso e questo ha reso il gp più divertente"



Kevin Magnussen (Haas),: "Non ho notizie, hanno un'opzione su di me e non credo di poter andare altrove. L'obiettivo della stagione? Facciamo risultato buoni da essere la quarta squadra, dobbiamo tenere questo rendimento. Renault è avanti nel costruttori, sono regolari nel rendimento e forse anche troppo per noi. Ma distanze ravvicinate"



Daniel Ricciardo (Red Bull): "Mi aspetto un'altra grande prova, abbiamo un buon passo e in generale lo abbiamo avuto ovunque. nella gare completate. Sempre vicini al podio se non ci siamo saliti. Forti in generale, negli ultimi due anni siamo andati a podio qui, quindi ok. Il rinnovo? C'è stato interesse nei miei confronti, personalmente voglio metter qualcosa di nero su bianco perché potrei andare in pausa con la mente libera. Alcuna anni fa, durante la transizione da Toro Rosso e Red Bull, e non è stata una grande cosa. La Red Bull ha scelto Honda e le cose stanno andando nel verso gusto. Credo di potervi dare presto notizie."



Sergey Sirotkin (Williams) : "Non mi aspettavo qualcosa di diverso. Speravo di godermi più lotte per i punti, ma non ci siamo riusciti spesso. Per come la vedo io, è comunque una sfida è per il lavoro da fare in fabbrica e creare un'unità che ci permetterà di avere successo in futuro. Mi piace il contesto, ma certo è diverso dall'approccio che avevamo avuto. I risultati della Williams erano stati buoni lo scorso anno, nelle prossime settimane potremmo avere nuove componenti per migliorare. Non voglio essere troppo ottimista, ma ci proviamo"