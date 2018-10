Lewis Hamilton, 80^ pole position in carriera. L’ultima è arrivata a Suzuka, dove domenica si corre il 17esimo Gran Premio della stagione 2018. Un Mondiale che sembra avere già un responso, soprattutto dopo quanto accaduto nel corso della ultima sessione di qualifiche. Già più veloci nel Q1 con Lewis e nel Q2 con Bottas, le Mercedes rientrano con le gomme d’asciutto; non fa la stessa scelta la Ferrari che punta su una strategia da bagnato per entrambi i suoi piloti e che si è rivelata sbagliata. La pioggia, infatti, non è arrivata se non in chiusura di sessione. Clamoroso errore o strategia sbagliata, il risultato non cambia: Raikkonen quarto (seconda fila con Verstappen) e Vettel addirittura nono, ma scatterà ottavo per le tre posizioni di penalità ad Ocon (Force India). Il tedesco al termine delle qualifiche non ha condannato il team, ma va sottolineato che la Ferrari è stata l’unica a scegliere le gomme per la pioggia. Si preannuncia una gara in salita per Seb, che ha commesso anche degli errori nel Q3 (escursione sull'erba), ma a questo punto va tentato il tutto per tutto fino a quando c'è la speranza di mantenere il Mondiale aperto. Sarà un GP con pista asciutta, le previsioni infatti rassicurano da giorni in tal senso (si allontana la minaccia tifone). Bene le Toro Rosso, sesto Hartley e sesto Gasly, vera sorpresa delle qualifiche. Tutto molto difficile invece per Ricciardo, che ha alzato bandiera bianca nel corso delle qualifiche per una perdita di potenza della Red Bull. L’australiano ha lasciato la pit-lane urlando, un urlo soffocato solo dal casco.

Perché Ocon è stato penalizzato?

Il pilota della Force India, Esteban Ocon , è stato penalizzato di tre posizioni per non aver rallentato abbastanza durante la fase di bandiera rossa nella prima sessione di qualifiche dopo un incidente della Sauber di Marcus Ericsson. Ocon scivola all'undicesimo posto.



Di seguito tempi e cronaca delle qualifiche