Pit Walk con Max: alle 17.45 c'è Verstappen su Sky

Un altro imperdibile appuntamento oggi su Sky. Il giovedì della F1, dopo la conferenza piloti, proseguirà con Pit Walk alle 17.45: Max Verstappen sarà ospite di Mara Sangiorgio per raccontare il momento delicato della Red Bull e le prspettive per la gara di Singapore. Tutto il weekend live su su Sky e in streaming su NOW



F1 A SINGAPORE: CONFERENZA PILOTI IN LIVE STREAMING