Terzo posto e una Red Bull che dopo un effetto altalena tra test di Barcellona e inizio del weekend a Melbourne, ha centrato subito il podio con Max Verstappen nel primo GP della stagione. Il belga-olandese è ovviamente apparso molto felice per il terzo posto: "Gran Premio interessante, ho dovuto superare Vettel e non è facile su questa pista. Mi è piaciuto come ci sono riuscito: era decisivo per andare sul podio. Alla fine ho provato ad attaccare Hamilton per il secondo posto, ma non ci sono riuscito. Sono contento per risultato, è un bel podio pure per la Honda (fornitore del motore Red bull, ndr). Il dritto nel finale? Stavo attaccando, però non è dipeso da quello non aver raggiunto il secondo posto"