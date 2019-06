I francesi Pierre Gasly e Romain Grosjean aprono la conferenza piloti nel giovedì a Le Castellet, al loro GP di casa. Il pilota della Red Bull è entusiasta che questa tappa sia tornata nel calendario di Formula 1: "Il pubblico francese ha sempre avuto un ruolo importante, ieri abbiamo anche giocato una partita di calcio per beneficenza in onore di Jules Bianchi". Terza specifica per Gasly: "Non ci aspettiamo grandi miglioramenti dalla nuova power unit, ma questa pista si addice al nostro pacchetto in gara". Novità anche in casa Renault con Hulkenberg che aspira a salire sul podio: "Arriviamo con nuovi aggiornamenti, abbiamo compiuto buoni progessi". Il Paul Ricard è un tracciato praticamente nuovo per i piloti, specialmente per Antonio Giovinazzi che non ha mai corso su questo circuito con una F1: "Non ho un gran chilometraggio qui, mi sono preparato al simulatore ma è ancora tutto piuttosto nuovo". I piloti sono chiamati a esprimere la loro opinione sulla penalità di 5 secondi inflitta a Sebastian Vettel dopo la manovra poco delicata nei confronti di Hamilton nel corso del 48° giro del Gran Premio del Canada. Hulkenberg esordisce con una battuta: "C'è stata una penalità? La stampa non ne ha parlato", mentre Sainz ritiene che la sanzione sia troppo severa: “Non credo che Hamilton incorresse in un grave pericolo in quel momento. Il regolamento non interpreta bene le regole delle corse che sono fatte di divertimento e di lotte dure". Fa eco Gasly: "Dal punto di vista di Vettel deve essere molto frustrante". Chiude Grosjean: "Per i commissari è difficile interpretare al meglio le regole, solo Seb sa se poteva lasciare più spazio a Lewis".