Charles Leclerc partirà dalla terza casella in griglia del Gran Premio di Francia, ottava tappa del Mondiale sul circuito di Le Castellet. Il ferrarista ha segnato il terzo tempo in 1:28.965 alle spalle delle due Mercedes di Hamilton e Bottas e ha così commentato la sessione di qualifica: "Sono contento del mio giro anche se non è stato sufficiente per raggiungere le Mercedes. Dobbiamo continuare a lavorare e sono sicuro che ci ravvicineremo a loro ma oggi non potevamo fare meglio di così". Una pista, quella del Paul Ricard, caratterizzata da lunghi rettilinei, punto di forza per la SF90: "Sarà importante fare una bella partenza, siamo piuttosto forti in rettilineo, ma loro lo sono di più in curva. Spero che domani possa essere una buona occasione per lottare con Hamilton".

