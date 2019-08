Lewis Hamilton, nel finale, è riuscito ad avere la meglio su un grande Verstappen che ha lottato fino agli ultimi giri per cercare di portare a casa la vittoria. Bravo Hamilton e soprattutto il team Mercedes che ha "scombinato" i piani della Red Bull con una sosta aggiuntiva che ha permesso al cinque volte campione del mondo di sopravanzare Verstappen alla fine del rettifilo principale. La Ferrari è riuscita a concludere al terzo e quarto posto in una giornata veramente negativa in quanto, la SF90, fin dall’inizio ha dimostrato di non avere il ritmo per lottare con Mercedes e Red Bull. Il distacco rimediato a fine gara (superiore al minuto) deve far riflettere molto tutti gli ingegneri del Team di Maranello. Giornata no anche per Bottas che, causa un contatto al via con Leclerc, è stato autore di una gara di rimonta che lo ha portato a concludere all’ottavo posto.

Hamilton deve ringraziare gli strateghi Mercedes?

La vittoria di Hamilton è stata sicuramente agevolata dalla strategia scelta dalla Mercedes, ma va detto che, fin dai primissimi giri, si era capito che la W10 era sicuramente più veloce della RB15 di Max Verstappen. Dopo un’ottima partenza, Hamilton ha controllato sempre il distacco nei confronti di Verstappen, il quale, pur spingendo al massimo non è riuscito a costruire un vantaggio tale da mettersi al riparo da un possibile undercut della Mercedes. Proprio per questo, Red Bull, ha adottato una strategia di "protezione" anticipando la prima sosta per difendersi da Hamilton.