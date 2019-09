La conferenza piloti a Singapore si è aperta con una notizia che era nell'aria e ora è diventata ufficiale: Robert Kubica non sarà più un pilota della Williams nel prossimo Mondiale. "Il mio 2020? Non lo so, guardiamo avanti, di sicuro non continuerò con la Williams. L'ho deciso io e la cosa aprirà opportunità in scenari differenti - ha detto il pilota polacco - "Se resterò in F1? C'è voluta energia, tanta, per tornare e vorrei restare. Ma non ad ogni costo, devo ritrovare la gioia di gareggiare. Tornare non è stato semplice, devo ringraziare la Williams. Poi si vedrà".



Alla conferenza di Marina Bay erano presenti anche Hamilton (con un nuovo look), Norris, Grosjean fresco di rinnovo con la Haas, e Ricciardo. Il pilota australiano della Renault, da ex compagno di squadra alla Red Bull, ha parlato del momento di Sebastian Vettel: "Reagirà, serve solo una gara per farlo. E' stato un effetto domino dal Canada, che poteva essere la sua prima vittoria dell'anno. Ma qui è andato sempre forte e potrebbe essere il weekend giusto per lui. Quando sei al top non conta solo il talento, quello non si perde. C'è la pressione, la vita privata...".