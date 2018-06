I 49 punti di distanza dalla vetta occupata da Marc Marquez non preoccupano certo Andrea Dovizioso: "Non sono preoccupato e non è dobbiamo pensare al Campionato, è presto. Nelle gare succede di tutto, il Mondiale è aperto". Il pilota della Ducati ha chiari i punti su cui lavorare: "Non sta funzionando tutto bene come l'anno scorso, significa che dobbiamo insistere su piccoli dettagli cercando di adattarci meglio alle nuove situazioni. Ci sono piccole differenze nelle gomme e nelle moto, che si sono evolute". Il circuito di Assen, sede dell'ottava gara del Motomondiale, è favorevole alla sua Ducati: "L'anno scorso siamo stati particolarmente veloci, ero abbastanza lontano dal gruppo ma sono riuscito a recuperare posizioni. Mi aspetto di andare forte anche quest'anno".