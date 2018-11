Si è conclusa nel segno di Pecco Bagnaia la domenica del GP in Malesia, penultima tappa del Motomondiale. Il pilota dello Sky Racing Team VR46 si è laureato campione del mondo della Moto2 dopo una gara gestita con tutta la lucidità giusta per evitare passi falsi e permettere all'inseguitore Miguel Oliveira di riaprire il Motomondiale. Ma la festa dello Sky Racing Team VR46 è stata doppia, perchè a Sepang è anche arrivata la prima vittoria in Moto2 di Luca Marini, che ha tagliato il traguardo proprio davanti ai due contendenti al titolo, Oliveira e Bagnaia. Se vi siete persi la battaglia in pista, nessun problema, ecco le repliche in programma su Sky Sport MotoGP HD (canale 208): gara di Moto2 alle ore 13, 16, 20 e 23.

MotoGP e Moto3

La battaglia è stata aperta anche in MotoGP, dove Valentino Rossi ha sfiorato la vittoria, sfumata solo a 4 giri dal termine: è possibile rivedere la gara alle 14, alle 17, alle 21 e a mezzanotte. Per quella di Moto3, invece, con la doppietta di Jorge Martin gara-titolo Mondiale, appuntamento alle 18.