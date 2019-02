La stagione della MotoGP su Sky con Lorenzo Jovanotti. Sarà il famosissimo brano 'Il più grande spettacolo dopo il Big Bang' la nuova colonna sonora del Mondiale che Sky Sport MotoGP (canale 208) racconterà ancora una volta in esclusiva. Il brano, diventato un tormentone nell'estate del 2011, è il terzo singolo estratto dall'album "Ora" di Jovanotti, pubblicato il 27 maggio dello stesso anno. "Sono tornato, mi fa molto piacere che userete la mia canzone come colonna sonora, grazie per avermi scelto", dice Jovanotti in un video messaggio. "Auguro a tutta la squadra di Sky Sport il massimo del divertimento per questa nuova stagione. Vinca il migliore, io sono decisamente imparziale", scherza Jovanotti, mostrando una maglia con il numero 46 di Valentino Rossi. Il cantante e il "Dottore" sono da tempo grandi amici. Jovanotti aveva già 'prestato' la sua voce a Sky Sport MotoGP per la colonna sonora della stagione 2017 con "È la scienza, bellezza!".