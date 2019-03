Tre podi per Lowes, Melandri la stabilità è il problema

Tre brillanti performance anche per Alex Lowes, che conclude il weekend con tre podi. Si assicura il terzo posto in gara 2 guadagnando margine sui suoi inseguitori, ma non riesce a eguagliare il ritmo di Rea. Il pilota della Pata Yamaha non rischia in modo eccessivo e consolida così la sua terza posizione in classifica: "Ho pensato di poter sfidare Jonathan per il secondo posto con il ritmo che avevo ma poi ho iniziato a faticare verso la fine e ho dovuto mollare e sfruttare il vantaggio che avevo accumulato sui miei inseguitori". E sul compagno Michael Van der Mark: "Ho faticato molto per tenerlo dietro, e per lui non deve essere stato facile partire dalla decima posizione in griglia e finire quarto nella Superpole race”. Fine settimana difficile invece per Melandri che continua a soffrire i soliti problemi di stabilità: "Ho provato un assetto diverso per rendere più stabile la moto ma abbiamo avuto un sacco di problemi nel far girare la moto che si muoveva da tutte le parti. Dobbiamo ripartire da zero in Europa, perché ho individuato quello di cui ho bisogno, ma ci vuole del tempo. Quello che conta è continuare a lavorare e progredire passo dopo passo".