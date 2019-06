Dopo il Gran Premio della Catalunya la MotoGP si è fermata al Montmeló per la giornata dedicata ai test post gara. Sono state tante le novità sperimentate dalla Ducati nel corso della sessione di prove, ma quella che ha catalizzato maggiormente l'attenzione dei piloti è senza dubbio il profilo aerodinamico aggiuntivo sul cupolino delle due Desmosedici che è stato già definito da Danilo Petrucci "halo" come quello della Formula 1. Andrea Dovizioso, che ha concluso i test in 12° posizione in 1:39.925, ha commentato con una battuta la novità dell'halo: "Diciamo che è un vedo-non vedo, perché non si vede nulla!". Il forlivese ha inoltre provato un nuovo telaio con una pezza di carbonio: "Sono contento di questa modifica, è difficile dirlo con certezza, ma sembra aver migliorato l'inserimento, potremo valutarlo solo nel weekend di gara".