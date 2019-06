Jonathan Rea scatterà dalla Superpole in Gara-1 nella Superbike a Misano con un tempo di 1'34.596. E’ la 19° volta per il campione del Mondo in carica, l'ottava di fila per la Kawasaki su questo tracciato. Alvaro Bautista ha segnato il quinto tempo in 1'35.144 e partirà dalla seconda fila. La prima linea dello schieramento comprenderà anche la Yamaha di Sandro Cortese ( 1'34.951) e la BMW di Tom Sykes (1'34.976). In seconda fila Alex Lowes (Yamaha), lo stesso Bautista e Leon Haslam con la seconda Kawasaki ufficiale. Michele Pirro, a Misano in veste di wild card per la Ducati, partirà dall'ottava posizione in 1'35.451, un buon risultato per l'italiano che sta prendendo confidenza con il pacchetto Showa, mai provato prima. Brutta qualifica invece per Marco Melandri che partirà dalla 13° posizione in 1'36.145.