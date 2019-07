Che battaglia tra gli Indipendenti

Se è vero che a Donington riparte la sfida Kawasaki vs Ducati e Rea vs Bautista è altrettanto vero che la lotta per il podio è aperta anche ad altri team factory, con le R1 Yamaha Crescent di Lowes e Vd.Mark (al rientro dopo il tremendo high side di Misano) e la BMW di Sykes. Ma non basta. Ci sono anche le squadre Indipendenti quest'anno a rendere ancora più spettacolare la lotta per le posizioni che contano. Se nell'intero campionato 2018 erano stati solo due i piloti non factory a entrare nella top-5, in questa prima metà di stagione ci sono già riusciti Razgatlioglu (Kawasaki Puccetti), Melandri (Yamaha GRT), Baz (rientrante con Yamaha Ten Kate) e Rinaldi (Ducati Barni Racing). Senza dimenticare la competitività di Cortese (compagno di Melandri) e Laverty (Ducati Go Eleven), un altro top rider, ancora fuori dai giochi dopo le fratture di Imola (idem Camier seppur con una Honda in difficoltà).