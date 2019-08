Marquez: "Il contatto con Rins? Cose che capitano"

Botta e risposta in pista con Rins, che lo ha accusato di non avere rispetto per gli avversari: "Non so cosa sia successo nel Q2. Mi sono allargato troppo, lo spazio era stretto ma pensavo fosse abbastanza, c'è stato un contatto con Rins ma non è stato nulla di che, sono cose che capitano, non è la prima volta. Non so se lui l'abbia fatto intenzionalmente ma per me non è stato un fatto importante. Il mio obiettivo era la pole e ci sono riuscito, questa è l'unica cosa che conta".